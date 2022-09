USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 27.9.2022.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si comunica che all’all’Albo Pretorio di questo Ufficio Ambito Territoriale di Venezia sono pubblicate le sedi disponibili accertate alla data del 27 settembre 2022 per il terzo turno di nomina degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato, per il personale iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n.124.

