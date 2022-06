di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 1.6.2022.

C’era tempo fino a ieri per inviare la domanda di aggiornamento per le GPS. Cosa accadrà ora? Entro un tempo che oggi non possiamo definire gli ambiti territoriali provinciali dovranno pubblicare gli elenchi di iscritti alle GPS con il relativo punteggio. Probabilmente ci sarà già anche una prima verifica dei titoli presentati.

Il controllo titoli

L’Ordinanza ministeriale stabilisce però che il controllo spetta al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica, ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel biennio di validità delle graduatorie (2022/24).

Oggetto del controllo dovrebbe essere i titoli presentati in occasione di questo aggiornamento, ma non si può escludere in assoluto che il controllo possa riguardare anche i titoli presentati precedentemente (l’ipotesi più probabile è che possano essere sanati errori evidenti come nel caso di chi ha dichiarato di avere un diploma di Istituto tecnico superiore quando in realtà ha solo il diploma di un istituto tecnico).

Graduatorie GPS 2022, quando ci saranno i controlli?

