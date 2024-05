di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 3.5.2024.

Non sono ancora chiare le date dell’aggiornamento GPS. Secondo alcune voci ci potrebbe essere uno slittamento dell’apertura dell’istanza intorno alla metà del mese di maggio. Si potrà avere un po’ di chiarezza solo tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. In attesa di questa data fatidica ci sono dei passaggi che bisogna ricordarsi di compiere.

Registrazione a Istanze Online e SPID funzionante

Un passaggio che sembrerebbe scontato, ma non sempre lo è. Devo controllare se posso accedere ad Istanze Online, e se il mio SPID (o altro mezzo equivalente per accedere all’area riservata dei siti istituzionali) sia funzionante. Se ho un problema devo risolverlo urgentemente. Ricordate che potete avere più SPID contemporaneamente.

Se sono al primo inserimento nelle GPS dovrò registrarmi ad Istanze Online – ecco una breve guida per farlo.

I requisiti di accesso alla classe di concorso

Se lavoro da anni nella scuola questo passaggio dovrei poterlo saltare. Per l’accesso alle supplenze da GPS (o da graduatoria di istituto) devo avere la laurea richiesta per l’accesso alla classe di concorso, con i CFU previsti dalle varie normative.

Per chi si è laureato prima del 2024 questo è il file zip con tutte le tabelle, mentre recentemente ci sono state delle variazione che si possono trovare qui.

Devo allegare dei documenti?

Nel 90% dei casi non c’è da allegare nulla. Il controllo dei titoli posseduti verrà fatto dalla scuola in cui lavorerete. Ci sono però delle eccezioni da considerare. Dovrò allegare tutti i titoli conseguiti all’estero, compresi i servizi di insegnamento prestati in altri paesi dell’Unione Europea.

Graduatorie GPS, cosa fare prima dell'aggiornamento?

