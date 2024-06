Informazione scuola, 30.6.2024.

Gli insegnanti in attesa, ma le graduatorie slittano: ecco quando usciranno le GPS definitive.

Graduatorie GPS definitive 2024/25 – Dopo la scadenza del 24 giugno per l’invio delle domande di aggiornamento, migliaia di docenti aspettano di conoscere la propria posizione in graduatoria.

Purtroppo, i ritardi nell’emanazione dell’ordinanza ministeriale e la conseguente proroga dei termini porteranno ad uno slittamento delle date di pubblicazione attesa.

Gli Uffici Scolastici Regionali prevedono di concludere le verifiche delle domande tra la fine di luglio e i primi di agosto, quindi è lecito attendersi che le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze valide per il biennio 2024/2026 possano essere rese note non prima della fine del mese in corso o dell’inizio di agosto.

Graduatorie GPS definitive 2024/25

Una tempistica che creerà qualche problema agli aspiranti, dal momento che non sono previste graduatorie provvisorie: gli elenchi saranno direttamente quelli definitivi. Ciononostante, sarà possibile presentare semplici segnalazioni di errori materiali.

Questi ritardi potrebbero poi riflettersi anche sull’avvio della procedura per la compilazione delle 150 preferenze, necessaria per l’assegnazione delle supplenze. Lo scorso anno la finestra è stata aperta tra il 17 e il 31 luglio, ma con l’uscita posticipata delle GPS non è da escludere uno slittamento di qualche giorno anche per questa scadenza.

Insomma, la pubblicazione delle nuove graduatorie definitive slitta a fine luglio/inizio agosto. Una attesa estenuante per i docenti, in balia dei ritardi burocratici del Ministero dell’Istruzione.

