Il 31 dicembre di ogni anno è una data importantissima per l’utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze, le cosiddette GPS. I posti rimasti disponibili e vacanti entro il 31 dicembre 2024, anche in riferimento agli spezzoni superiori alle 7 ore settimanali, saranno oggetto delle ultime nomine da GPS. Quindi in gennaio 2025, assisteremo alle ultime convocazioni da GPS per assegnare i posti liberi fino al prossimo 30 giugno 2025, facendo scorrere le GPS che ancora non sono state esaurite nel corso delle precedenti convocazioni.

Incarichi su posti liberi entro il 31 dicembre

Gli incarichi di supplenza sui posti vacanti e disponibili o sui posti non vacanti ma di fatto disponibili entro il 31 dicembre 2024, potranno avvenire anche nel mese di gennaio 2025 ed essere coperti dallo scorrimento delle GaE e in subordine dalle GPS. Il comma 5 dell’art.2 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024, specifica espressamente che si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano

presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario

Se dopo il 31 dicembre 2024 si dovessero verificare posti vacanti e disponibili o non vacanti, ma disponibili di fatto, allora in tal caso, siccome la disponibilità è intervenuta nel 2025 e comunque dopo il 31 dicembre 2024, allora l’incarico sarà effettuato dalle graduatorie di Istituto ed avrà durata fino al termine delle lezioni.

Le graduatorie di Istituto seguiranno lo scorrimento a partire dalla prima fascia, ovvero dei docenti appartenenti alle GAE, esaurita la prima fascia si passerà alla seconda, formata dai docenti abilitati che occupano una posizione in prima fascia GPS ed esaurita questa seconda fascia, si passerà alla terza fascia, composta da chi occupa una posizione nella seconda fascia GPS.

Esaurimento delle graduatorie di Istituto

Cosa accade in caso di esaurimento delle graduatorie di Istituto per trovare il supplente di un posto resosi vacante dopo il 31 dicembre 2024? Si applica il comma 23 dell’art.13 dell’OM 88 del 16 maggio 2024, che dispone in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto la possibilità per le scuole di pubblicare sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura di questi Interpelli a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

.