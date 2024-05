Obiettivo scuola, 29.5.2024.

L’Ordinanza Ministeriale 88 del 15 maggio 2024 disciplina le procedure di costituzione delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e delle connesse graduatorie d’istituto valide per il biennio 2024/2026.

Secondo quanto stabilito dalla Nota Ministeriale n. 1290 del 22 Luglio 2020 dal titolo “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”, i titoli devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento, salvo quanto si specificherà meglio di seguito.

In questo articolo cerchiamo di chiarire in quali casi è necessario caricare i titoli valutabili per ciascuna GPS di inserimento e come ciò deve essere effettuato.

LE GPS DI INSERIMENTO

Preliminarmente occorre considerare che l’aspirante, a seconda dei relativi titoli di accesso, può chiedere l’inserimento in dieci diverse tipologie di graduatorie (e fasce):

Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola dell’infanzia e primaria I fascia (TAB1) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola dell’infanzia e primaria II fascia (TAB2) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria I fascia (TAB3) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria II fascia (TAB4) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze ITP scuola secondaria I fascia (TAB5) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze ITP scuola secondaria II fascia (TAB6) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze SOSTEGNO I fascia (TAB7) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze SOSTEGNO II fascia (TAB8) Graduatorie provinciali e d’istituto personale educativo I fascia (TAB9) Graduatorie provinciali e d’istituto personale educativo II fascia (TAB10)

Per ciascuna tipologia di graduatorie, l’aspirante potrà poi chiedere l’inserimento, a seconda dei rispettivi requisiti, per una o più classi di concorso\tipologie di posto. Ad esempio, l’aspirante che chiede l’inserimento nelle Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria II fascia, potrà farlo per una sola classe di concorso oppure, se in possesso dei relativi requisiti, per due o più classi di concorso.

TITOLI DI ACCESSO

I titoli di accesso a ciascuna classe di concorso\tipologia di posto richiesta vanno in ogni caso distintamente dichiarati nella sezione A (scelta graduatoria d’interesse, fascia e titoli di acceso). Per ciascuna classe di concorso\tipologia di posto infatti il sistema richiede l’indicazione del titolo di accesso e delle relative informazioni.

CARICAMENTO DEI TITOLI VALUTABILI

La nota 22 Luglio 2020 afferma che “I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento“. Questo significa che se l’aspirante chiede l’inserimento in due distinte “tipologie” di graduatorie dovrà caricare i titoli distintamente per ciascuna di esse. Diversamente, se invece si chiede l’inserimento per una sola classe di concorso\tipologia di posto oppure anche per più classi di concorso ma nella stessa tipologia di graduatoria e fascia, i titoli andranno dichiarati una sola volta.

Quando il docente chiede l’inserimento in due distinte tipologie di graduatorie (per esempio: I fascia secondaria per la classe di concorso A-12 e II fascia secondaria per la classe di concorso A-11 e A-13), nella sezione Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, compariranno voci aventi la stessa descrizione ma che si riferiscono a tabelle differenti (in questo caso TAB 3 e TAB4).

Se dunque un titolo si configura come valutabile per entrambe le GPS (nel caso suddetto secondaria I e II fascia) dovrà essere dichiarato distintamente per ciascuna GPS di inserimento.

Occorre fare attenzione al fatto che un titolo si potrebbe configurare come valutabile per una specifica GPS e non valutabile invece per altre graduatorie.

Esempio 1: Docente che chiede l’inserimento per una CDC della scuola secondaria nella fascia per non abilitati (II fascia) [TAB4] e per le graduatorie su posto di sostegno I fascia [TAB7].

Nella sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”, per ciascuna delle due tipologie di graduatorie (TAB4 e TAB7) sarà mostrata la lista di titoli valutabili. Se un titolo si configura come valutabile per entrambe le tipologie di graduatorie, dovrà essere caricato distintamente per ciascuna tipologia di GPS.

Esempio 2: Docente che chiede l’inserimento per due o più CDC della scuola secondaria (non ITP) nella fascia per non abilitati (II fascia) [TAB4]. In questo caso i titoli andranno dichiarati una sola volta in quanto il candidato chiede l’inserimento in più classi di concorso appartenenti alla stessa tipologia e fascia.

Attenzione: anche anche per chi chiede l’inserimento contestualmente per classi di concorso del I e II grado ma sempre per la medesima fascia (in questo caso II fascia) i titoli andranno dichiarati una sola volta. La tabella di riferimento è infatti la medesima [TAB4]. Discorso diverso se si chiede anche l’inserimento per classi di concorso ITP perché in quel caso le tabelle di riferimento sono differenti [TAB5 e TAB6].

Esempio 3: Docente che chiede l’inserimento per una CDC della scuola secondaria nella fascia per non abilitati (II fascia) [TAB4] e per una classe di concorso ITP II fascia [TAB6].

Nella sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”, per ciascuna delle due tipologie di graduatorie (TAB4 e TAB6) sarà mostrata la lista di titoli valutabili, analogamente all’esempio n.1. Se un titolo si configura come valutabile per entrambe le tipologie di graduatorie, dovrà essere caricato distintamente per ciascuna tipologia di GPS.

Esempio 4: Docente che chiede l’inserimento per una CDC nella scuola secondaria nella fascia per abilitati (I fascia) [Tab3] e per un’altra classe di concorso (o più classi di concorso) per la fascia dei non abilitati (II fascia) [Tab4].

Nella sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”, per ciascuna delle due tipologie di graduatorie (TAB3 e TAB4) sarà mostrata la lista di titoli valutabili, analogamente all’esempio n.1. Se un titolo si configura come valutabile per entrambe le tipologie di graduatorie, dovrà essere caricato distintamente per ciascuna tipologia di GPS.

