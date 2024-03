di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 26.3.2024.

GPS 2024: i requisiti per iscriversi in prima e/o seconda fascia.

Dopo le festività pasquali, è attesa l’emissione di un’Ordinanza Ministerialeche disciplinerà le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026. Questa normativa potrebbe riguardare non solo l’aggiornamento e il trasferimento dei candidati già inseriti nelle GPS, ma anche l‘introduzione di nuovi partecipanti alle graduatorie provinciali per supplenze sia su posto comune sia su posto di sostegno.

Graduatorie GPS e soggetti inseriti in GAE

Le GPS, suddivise in prima e seconda fascia, rivestono un ruolo cruciale nell’assegnazione delle supplenze. Gli aspiranti idonei possono presentare domanda per una sola provincia tramite procedure informatizzate specifiche. I soggetti già inseriti nelle Graduatorie di Istituto (GAE) possono espandere le loro possibilità presentando domanda per le GPS di prima e seconda fascia anche in una provincia diversa da quella di provenienza.

Dichiarazione dei titoli

Ai fini dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti contestualmente alla domanda. Va precisato che vanno dichiarati soltanto i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Prima fascia posti comuni

Alle GPS per posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado distinte per classi di concorso, compreso gli ITP, possono iscriversi i soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Titolo abilitante

per la scuola dell’infanzia e primaria:

La laurea in scienze della formazione primaria

Il diploma magistrale, quadriennale o quinquennale sperimentale e il diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico per la scuola primaria conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

Il diploma triennale e quinquennale sperimentale della scuola magistrale per la scuola dell’infanzia. Conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per gli insegnanti ITP:

l’abilitazione all’insegnamento in quella determinata classe di concorso per la quale l’aspirante docente, avendone il titolo, chiede di partecipare.

Prima fascia posti di sostegno

Alle GPS per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado distinte per i relativi gradi d’istruzione, possono iscriversi i soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

Seconda fascia posti comuni

Alle GPS seconda fascia possono iscriversi:

per la scuola dell’infanzia e primaria

Gli studenti che, nell’anno accademico 2023/2024, sono iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

per la scuola secondaria di primo e secondo grado

• I soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Per le classi di concorso di cui alla tabella A, titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso;

Per le classi di concorso di cui alla tabella B, titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di

concorso.

Seconda fascia posti di sostegno

Alle GPS per i posti di sostegno possono iscriversi:

per la scuola dell’infanzia e primaria

i soggetti privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

per la scuola secondaria di primo e secondo grado :

per la : I soggetti in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

