Concorso ordinario 2020, gli Uffici Scolastici Regionali stanno ancora pubblicando le graduatorie relative alla procedura concorsuale ordinaria. Il decreto legge N. 36/2022 è intervenuto sulle graduatorie di merito: l’articolo 46/11, infatti, ha disposto l’integrazione delle GM con gli idonei, ovvero con coloro che, pur avendo superato le prove concorsuali, non rientrano nel numero dei posti banditi. In merito alla pubblicazione tardiva delle GM, c’è ancora la possibilità di essere immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2022/23?

Il concorso ordinario docenti, come è noto, ha dovuto fare i conti anche e soprattutto con i numerosi errori riscontrati nei quiz a crocette: in molti casi, gli USR hanno dovuto provvedere a rettificare le GM già pubblicate proprio per effetto del ricalcolo dei punteggi.

Ma le immissioni in ruolo ordinarie al 31 agosto sono già terminate: di conseguenza, salvo un intervento postumo del Ministero dell’Istruzione che possa derogare ad una precisa disposizione normativa, non vi sono possibilità di essere assunti in questo anno scolastico 2022/23.

GM concorso ordinario potranno diventare ‘ad esaurimento’?

Per quanto riguarda la validità delle GM, queste sicuramente varranno sino alle graduatorie del prossimo concorso. Tuttavia, Chiara Cozzetto ha ribadito la propria speranza che le GM possano diventare ad esaurimento.

Ricordiamo, a questo proposito, l’iniziativa promossa dal gruppo Facebook ‘Prolunghiamo le GM concorso scuola 2020’, attraverso la quale si chiede il riconoscimento del diritto di assunzione a tempo indeterminato di tutti gli idonei del concorso ordinario docenti D.D. 499/2020. A tal proposito, si ritiene che il reclutamento debba avvenire attraverso un doppio canale: concorsie graduatorie a esaurimento. Il gruppo Facebook ‘Prolunghiamo le GM concorso scuola’ ha indetto una petizione, nella quale si chiede che le graduatorie di merito relative al concorso docenti 2020 possano diventare perenni e senza scadenza temporale, permettendo, in tal modo, di attingere da esse per l’assegnazione dei posti di ruolo, fino all’ esaurimento delle stesse.

Graduatorie ‘tardive’ concorso ordinario, chiarimenti sulle immissioni in ruolo

