Prova orale sostegno

La prova orale per i posti di sostegno, oltre al colloquio su dei quesiti concernenti i contenuti previsti nell’allegato A, prevede una lezione simulata volta all’accertamento della competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità. In particolare si vuole testare la capacità di definizione di ambienti di apprendimento e di progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità. Per raggiungere tali obiettivi è previsto anche l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Quesiti disciplinari

Le domande disciplinari predisposte da ciascuna commissione giudicatrice sono proposte a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova, mentre la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. In merito alla lezione simulata qualora il candidato non dovesse essere presente l’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia dandone comunicazione al candidato a messo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Altri aspetti previsti dalla prova orale

La prova orale per i posti comuni e di sostegno per tutti gli ordini di scuola, oltre ai contenuti previsi dall’allegato A, valuta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Un’eccezione è fatta per i candidati delle classi di concorso A-24, A-25 e B-02 il cui esame si svolge nella lingua di competenza.