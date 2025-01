I titoli necessari per Insegnare inglese alla primaria

Informazione scuola, 26.1.2025.

Dalla laurea in Scienze della Formazione Primaria al diploma magistrale, passando per i concorsi: i requisiti per insegnare la lingua inglese nella scuola elementare.

Se hai sempre sognato di insegnare inglese ai bambini della scuola primaria, questo articolo fa proprio per te.

Scopriamo insieme tutti i titoli d’accesso per poter ricoprire questo ruolo, così da permetterti di raggiungere il tuo obiettivo.

Requisiti per diventare insegnante di ruolo

Per poter accedere ai ruoli della scuola primaria, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo estero riconosciuto in Italia

Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002

Questi titoli permettono di partecipare ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli di insegnante di scuola primaria.

Requisiti per le supplenze

Per poter accedere alle Graduatorie Provinciali e d’Istituto (GPS) per le supplenze nella scuola primaria, i requisiti sono leggermente diversi:

Prima fascia GPS: sono inclusi i soggetti in possesso dei titoli abilitanti sopracitati

Seconda fascia GPS: possono accedere gli studenti iscritti al terzo anno o oltre del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, con almeno 150 CFU conseguiti

Quindi, anche gli studenti che non hanno ancora concluso il percorso formativo possono aspirare a incarichi di supplenza.

Insegnare inglese alla primaria

Ma come si fa per poter insegnare specificamente la lingua inglese nella scuola primaria? Oltre ai titoli d’accesso sopra riportati, sono richiesti alcuni requisiti aggiuntivi:

Aver superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese nei concorsi per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria

Essere in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, con esami di lingua straniera previsti nel piano di studi

Essere inclusi in specifiche graduatorie di concorsi banditi negli anni passati, che prevedevano la verifica della competenza in inglese

Insomma, non basta solo la laurea in lingue straniere: è necessario anche il titolo abilitante per l’insegnamento nella scuola primaria. Ma non temere, ci sono diverse strade percorribili per raggiungere il tuo obiettivo.