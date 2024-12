Concorso per diventare insegnante: il Ministero ha bandito due procedure, rispettivamente con DDG n. 3059/2024 per la scuola secondaria e DDG n. 3060/2024 per infanzia e primaria. Al concorso possono partecipare tutti coloro che insegnano già, sia precari che di ruolo ma anche chi non ha mai insegnato ma è in possesso di uno dei requisiti di accesso previsti.

I titoli da dichiarare entro il 30 dicembre 2024

In fase di compilazione della domanda è necessario dichiarare i titoli di accesso, culturali e di servizio che, una volta superate le prove, la commissione valuterà per assegnare il punteggio.

Si tratta di un’operazione delicata per vari motivi:

il titolo di accesso può essere verificato in qualsiasi momento della procedura, anche a prove concluse e superate. Pertanto meglio essere certi della possibilità di accedere per non rischiare di svolgere inutilmente il concorso incappando nell’esclusione ex post.

i titoli di servizio e culturali devono essere in possesso entro il 30 dicembre 2024. Valgono solo titoli conseguiti entro questa data e non potranno essere aggiunti titolo conseguiti successivamente

Il punteggio per “superamento di un precedente concorso ordinario”

Un punto della tabella B allegata al dm n. 205 e dm n. 206 rispettivamente per la secondaria e infanzia primaria prevede

“B.4.1. Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 12,50”

Un tesoretto che nel limite dei 50 punti attribuibili ai titoli (qualora il candidato presenti titoli che per punteggio eccedano tale limite, andranno comunque ricondotti a 50) è certamente importanti.

Alcuni aspiranti possono vantare sia il superamento del concorso ordinario 2020 che il superamento del concorso 2023 e potranno dichiarare entrambi i titoli, sommando il punteggio.

Tuttavia per poter vantare il punteggio occorra che la relativa graduatoria sia stata pubblicata dall’USR. E’ la graduatoria infatti a certificare il tutto.

Il Ministero lo ha chiarito con due apposite FAQ

“22. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?

R: No.

23. D. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?

R: Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.”

I quesiti

premesso che sono IDONEA ma non vincitrice del precedente concorso ordinario DDG n. 2575/2023, quindi non sono presente nella graduatoria vincitori ma ho superato entrambe le prove (scritto e orale) per la mia classe di concorso,

nella compilazione della domanda per il concorso Docenti PNRR 2 posso inserire il titolo come di seguito specificato?

Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 12 , 50

Esatto, anche il solo superamento delle prove, purché la relativa graduatoria sia stata pubblicata, fa scattare il punteggio.

Ho sostenuto il concorso infanzia/primaria 2023 per la classe di concorso AAAA e ho superato sia la prova scritta sia la prova orale. Non sono stata purtroppo inserita in nessuna graduatoria.

Non comprendo se posso usufruire dei 12.50 punti del suddetto titolo o meno. Riesce ad aiutarmi?

Può avvalersi del titolo, il Ministero ha chiarito che nella domanda si deve inserire la data di pubblicazione della graduatoria di merito, anche se il suo nominativo non compare espressamente.

ho superato il concorso PNRR 1 nella cdc a022 e sono idonea. La graduatoria però al oggi non è stata ancora pubblicata. Potrò inserire nella domanda del concorso PNRR2 i 12.5 punti che mi spettano in quanto idonea al precedente concorso? Certamente la graduatoria non verrà pubblicata entro il 30 dicembre 2024 ma sicuramente entro la data della prova scritta del nuovo concorso. Grazie

La risposta, come da FAQ del Ministero, è negativa. A nulla rileva che la graduatoria sarà pronta entro la prova scritta, a contare è la data del 30 dicembre 2024, data di scadenza per la presentazione della domanda. Si autocertifica quanto in possesso entro quella data.

Se il bando prevede che sia sufficiente aver superato le prove di un concorso, perché non posso usufruire dei 12,50 punti previsti a causa di una errata predisposizione dello schema di domanda?

Perché è la pubblicazione della graduatoria che certifica la conclusione della procedura, come specificato dal Ministero. Non si può usufruire del titolo a procedura aperta.

