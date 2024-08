Una delle peculiarità della normativa che disciplina questi concorsi che sono gli ultimi facenti parte della fase transitoria ma già appartenenti agli accordi in ambito Pnrr presi dal Governo con l’Ue è che viene salvaguardato l’obiettivo di garantire la copertura di tutti i posti banditi. A questo scopo i posti lasciati liberi da candidati vincitori che rinunciano alla nomina, verranno conferiti agli aventi diritto procedendo con lo scorrimento agli idonei.

Le graduatorie nascoste

E qui arriva la nota dolente di questo concorso e probabilmente anche del prossimo, se non dovesse arrivare un interventi ministeriale all’interno del prossimo bando a modificare la normativa: non è previsto un elenco pubblico di candidati idonei. Questo significa che hanno accesso ai nominativi e al loro ordine in elenco unicamente gli USR responsabili della procedurache lo trasmettono anche agli altri USR di riferimento.

Questo comporta una notevole penalizzazione per i candidati idonei che hanno la possibilità unicamente di visionare sulla propria pagina personale il risultato “elenco non graduato”. Niente indicazioni circa la propria posizione. Niente cognizione delle possibilità di poter accedere alla graduatoria. La sfida del ministero in vista del prossimo concorso, e magari in extremis anche di quello ancora in corso, sarà di trovare una soluzione che possa garantire maggiore trasparenza.