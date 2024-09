di Ilaria Staffulani, Miur Istruzione, 13.9.2024.

Idonei concorso Pnrr: cresce il malumore per la graduatoria “segreta” alla vigilia del nuovo bando che uscirà a ottobre.

Alla vigilia del secondo concorso scuola Pnrr in programma in questo anomalo 2024 dal punto di vista delle procedure (dal 2025 si dovrebbe tornare alla normalità, se di questa si può parlare, con un solo concorso scuola l’anno) cresce il malcontento degli idonei non vincitori del concorso scuola quasi concluso che non verranno immessi in ruolo.

La graduatorie di merito

Secondo il bando, infatti un idoneo e un vincitore, per quanto entrambi siano risultati idonei alla fine della procedura concorsuale, avranno destino diametralmente opposto.

Solo i vincitori infatti verranno immessi in ruolo, con gli idonei che al momento si trovano tagliati fuori del tutto e nemmeno inseriti nella graduatoria di merito. Graduatoria di merito che esiste, nel caso in cui dovessero esserci dei rinunciatari. E qui si apre un altro capitolo, perché la graduatoria non è pubblica e dunque gli idonei non possono sapere in che posizione si sono collocati.

Se sono primi, o se sono ultimi e dunque senza capire quante possibilità hanno di essere convocati in caso di rinunce. La convocazione, nel caso, arriverebbe assolutamente a sorpresa.

Niente abilitazione

Questa la situazione degli idonei dell’ultimo concorso Pnrr. In base alla normativa inserita nel bando, dovrebbero rimanere esclusi dalla stabilizzazione e nella secondaria anche privati dell’abilitazione all’insegnamento. I ricorsi però non mancano e non sono pochi quelli che stanno decidendo di provare a seguire la linea tracciata dai sindacati che sostengono che quando il legislatore sostiene che per vincere devi superare una soglia, non ci deve essere differenza tra vincitore e idoneo, e che sono tutti vincitori.

In attesa del bando di ottobre

Eppure la realtà è diametralmente opposta, dal momento che da anni per i concorsi che vengono banditi si assumono solo i vincitori e non gli idonei. Spesso i ricorsi hanno buon esito, e consentono agli idonei di inserirsi. Vedremo come andrà per gli idonei del concorso Pnrr 2023, per il quale ci sono dei vincitori e migliaia di idonei a cui è negata l’abilitazione e il diritto di essere assunti. E alle porte c’è il secondo concorso scuola 2024 che sarà bandito a fine ottobre.

.

.

.

.

.

.

..

Idonei concorso PNRR: il malumore per la graduatoria “segreta” del nuovo bando ultima modifica: da