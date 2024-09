di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 24.9.2024.

Il calcolo delle ferie dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Le ferie per i docenti sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato, possono essere usufruite durante la sospensione delle attività didattiche e secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale in vigore.

Docenti a tempo indeterminato

Le ferie che spettano al personale docente a tempo indeterminato sono:

30 giorni annuali qualora non si siano ancora svolti 3 anni di servizio anche da supplente per almeno 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali;

qualora ancora anche da supplente per almeno 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali; 32 giorni, nel caso in cui il lavoratore abbia già maturato 3 anni di servizio comunque prestati anche da supplente per almeno 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali.

Docenti a tempo determinato

Per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato, i giorni di ferie saranno maturati sulla base del servizio prestato e precisamente per cui le ferie da usufruire alla fine dell’anno scolastico sono 2,5 giorni per ogni 30 giorni di servizio prestato.

Docenti part-time

Le ferie per i docenti che hanno un rapporto di lavoro part-time, possono essere usufruite in relazione al tipo part-time sottoscritto che può essere orizzontale, verticale o misto.

I docenti con contratto part-time orizzontale hanno diritto alle ferie alla stessa stregua dei docenti con contratto di lavoro completo;

hanno diritto alle ferie alla stessa stregua dei docenti con contratto di lavoro completo; I docenti con contratto part-time verticale , hanno diritto alle ferie in relazione ai giorni effettivi lavorati pari a 2,5 giorni per ogni 30 giorni di servizio;

, hanno diritto alle ferie in relazione ai giorni effettivi lavorati pari a 2,5 giorni per ogni 30 giorni di servizio; I docenti con contratto part-time misto, hanno diritto alle ferie in relazione dei giorni lavorati in un mese riportati in ore e rapportati alle ore mensili previste per il docente a tempo pieno.

.

.

.

.

.

.

.

Il calcolo delle ferie dei docenti ultima modifica: da