Informazione scuola, 8.4.2023.

Con il cedolino di maggio 2024 arrivano gli arretrati attesi dai pensionati, la tabella con gli aumenti



tabella pensioni maggio 2024

Cedolino pensione maggio 2024 più ricco – Finalmente l’INPS ha completato le operazioni del calcolo degli arretrati per i pensionati italiani, ricordiamo a chi non li ha ancora avuti che saranno pagati con il cedolino di maggio 2024, ottime notizie dunque per i pensionati che ancora non li hanno avuti.

E’ doveroso ricordare che gli arretrati INPS sono legati alla rivalutazione della pensione calcolata sulla base dell’inflazione dell’anno scorso, il 2023. Gli aumenti dell’importo delle pensioni superano addirittura il 5,4% e per alcuni pensionati potrebbero tradursi in oltre 100 euro al mese. Aumenta anche l’ammontare degli arretrati INPS.

Tabella aggiornata arretrati cedolino maggio 2024

Preme ricordare che le operazioni di calcolo sono già in corso da aprile 2024 e non sono state completate in tempo per tutti i pensionati, per questo motivo una parte residuale sarà pagata appunto con il cedolino di maggio 2024.

Lo slittamento dunque si è reso obbligatorio. I pensionati con il cedolino di maggio 2024, oltre agli arretrati, si troveranno l’assegno della pensione INPS aggiornato con gli aumenti previsti dalla legge di Bilancio.

Tabella di Rivalutazione delle Pensioni INPS:

Rivalutazione al 100% (con conguaglio): Si applicherà solo alle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS (563,74 euro), ossia agli assegni fino a 2.101,52 euro lordi mensili.

Rivalutazione dell’85% per i trattamenti tra 4 e 5 volte il minimo: Questo riguarda assegni fino a 2.626,90 euro.

Rivalutazione del 53% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo: Fino a 3.152,28 euro.

Rivalutazione del 47% per gli assegni compresi tra 6 e 8 volte il minimo: Fino a 4203.04 euro.

Rivalutazione del 37% per gli assegni tra 8 e 10 volte il minimo: Fino a 5.253,80 euro.

Rivalutazione del 22% per le pensioni che superano le 10 volte il minimo INPS: Oltre 5.254 euro lordi mensili.

Rielaborazione arretrati maggio 2024 INPS

Giova ricordare che, a causa della mole di lavoro da svolgere, non tutti i pensionati, con molta probabilità, li hanno ricevuti ad aprile 2024 e quindi saranno pagati e accreditati con quello del mese di maggio 2024.

