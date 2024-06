In tanti si chiedono quanti giorni di ferie spettano ai docenti quest’estate. Scopriamo le regole per ruolo e supplenza.

La normativa

Il Contratto Collettivo Nazionale stabilisce che i docenti di ruolo con almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, hanno diritto a 32 giorni lavorativi di ferie.

Con meno di 3 anni si hanno 30 giorni.

La nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18/12/2013

Supplenti annuali

Anche i supplenti annuali seguono le stesse regole dei docenti di ruolo. Con almeno 3 anni di servizio preso nel suo complesso hanno 32 giorni.

Supplenze brevi

Le ferie vanno riproporzionate ai giorni effettivi di supplenza breve o fino al 30 giugno.

Conteggio anni

Per i 3 anni non si considera l’anno in corso, ma solo quelli interamente conclusi. Chi li raggiunge ora avrà 30 giorni.

In sintesi, tra ruolo e supplenza, la norma chiarisce con accuratezza il diritto alle ferie estive in base all’anzianità, fornendo una guida completa e di valore per i docenti.

