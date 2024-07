dal blog di Gianfranco Scialpi, 23.7.2024.

Il giuramento di Socrate, Nuova proposta che porta a una formalizzazione inutile.

Il giuramento di Socrate, La proposta di una docente

Il giuramento di Socrate. La proposta è formulata da una docente sul Corriere della Sera e diretta a coinvolgere tutti gli insegnanti. Il filosofo greco ha introdotto il metodo della maieutica finalizzato a far emergere la verità che è dentro ogni uomo, diffidando della conoscenza sensibile. Nel dialogo platonico del Teeteto (Socrate non mai scritto nulla) così il filosofo presenta il suo metodo: “La mia arte maieutica è simile a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che essa aiuta a far partorire uomini e non donne e provvede alle anime generanti e non ai corpi. […] questo io ho in comune colle levatrici: anche io sono sterile, sterile in sapienza”

La professoressa promotrice del giuramento dà la sua versione sul giornale milanese: “Farò in modo che la mia aula sia un luogo d’ascolto, di confronto, di dubbi, piena di vita. E dove si impara a contemplare”

Ma con tutti i problemi della scuola…

Riflessione. Dubbi sull’efficacia del giuramento che difficilmente smuoverà le coscienze refrattarie al metodo socratico. A questo si aggiunge la riflessione di M, Canalini su ilfattoquotidiano.it che considera la proposta una inutile incombenza che si aggiunge a un contesto complesso abitato da richieste spesso assurde dei genitori, caratterizzato da una condizione economica inadeguata e da altro ancora. Condivido completamente l’intervento di Cabalini, concludendo con lui con un “Eccallà”

.

.

.

.

.

.

.

.

Il giuramento di Socrate. Avanti la prossima!

ultima modifica: da