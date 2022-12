Il prof che arriva in ritardo commette un errore

Ritardo del prof e immediata comunicazione

Se il docente è in ritardo a scuola, la prima cosa che deve fare è quella di avvisare immediatamente la scuola, in modo da non lasciare scoperta la classe durante la sua assenza. Questa è una regola fondamentale che, eccezionalmente in caso di ritardo, il docente deve attuare per non passare dalla parte del torto. C’è da dire che un ritardo occasionale può capitare a tutti e non è nulla di grave, ma se il problema è cronico, o capita con una certa frequenza, allora il docente è passibile di sanzione disciplinare.

Il collaboratore del ds non può rimproverare

Un collaboratore del ds che rimprovera un docente per avere fatto ritardo nell’orario di entrata o per avere comunicato troppo tardi l’assenza, esce fuori dalla sua funzione e assume un ruolo non riconosciuto dalla legge.

Il collaboratore del ds, come delegato del dirigente scolastico, ha il dovere di avvisare il capo di Istituto del ritardo di entrata a scuola dei docenti e di qualsiasi altra infrazione un docente si renda colpevole, ma certamente non si può sostituire al ds rimproverando i colleghi. Se poi il rimprovero fatto dal collaboratore del ds al docente ritardatario viene fatto davanti alla classe, tale condotta è ancora più grave e inqualificabile.

Il comportamento di un collaboratore del ds o di un responsabile di plesso di una scuola, che rimprovera una docente o la redarguisce per un qualsiasi motivo, non solo è inopportuno ma è anche una condotta illegittima.

I collaboratori dei ds, come i responsabili di plesso e tutte le componenti del cosiddetto staff di direzione, non hanno un ruolo giuridico di superiorità gerarchica e non possono censurare o sanzionare, nemmeno verbalmente, i comportamenti dei docenti.