Il corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità 2024 si farà e la conferma arriva dal Mur. Quando uscirà il decreto per il concorso che dà accesso al Tfa?

Il IX ciclo del Tfa sostegno 2024 si farà e a confermarlo, nonostante non vi fossero molti dubbi in merito, è una recente nota del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur).

Avendo quindi la certezza che il IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2023/2024 si farà, una domanda sorge spontanea: quando esce il bando? Non si hanno scadenze chiare al momento e possono farsi solo ipotesi sulle date in cui sarebbe prevista l’uscita del decreto che autorizza le università italiane a indire i bandi per i posti assegnati dal Mur.

Vediamo allora quando potrebbe uscire il bando per il IX ciclo del Tfa sostegno 2024 ricordando che al momento si sta svolgendo il corso dell’VIII ciclo.

Il Tfa sostegno IX ciclo 2024 si farà: la nota del Mur

Con una nota il ministero dell’Università e della Ricerca conferma il IX ciclo del Tfa sostegno 2024 invitando gli atenei che attiveranno i corsi a comunicare il proprio potenziale formativo dal 14 dicembre 2023 e fino al 22 gennaio 2024.

Il Mur ricorda anche quanti posti sono stati autorizzati per il triennio 2021-2024 e quindi anche per il IX ciclo del Tfa sostegno. 90mila sono stati nel totale e sottraendo i posti dei tre cicli precedenti arriviamo al IX ciclo con 13.065 posti già riservati ai quali, stando alle prime anticipazioni, se ne potrebbero aggiungere altri per arrivare a circa 30mila.

Ricorda sempre la nota del Mur che gli atenei dovranno tenere conto degli idonei risultanti dalle selezioni dell’VIII ciclo del Tfa sostegno e non vincitori. Gli idonei potranno pertanto frequentare in soprannumero presso l’università per la quale avranno superato le selezioni salvo eventuale deroga che verrà gestita direttamente dalle istituzioni accademiche interessate.

