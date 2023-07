Oggi, 12 luglio 2023, con la pubblicazione del decreto 119 del 15 giugno 2023 si avvia la procedura straordinaria annunciata nel decreto 44 dal comma 5 al comma 17 con la quale in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, saranno attribuite delle nomine, con contratto a tempo determinato, ai docenti iscritti nelle GPS prima fascia e negli elenchi aggiuntivi sui posti vacanti e disponibili esclusivamente sul sostegno, dopo il reclutamento dei docenti iscritti in GM e in GAE.

Procedura prevista

I docenti interessati di cui sopra saranno assegnati con contratto a tempo determinato sui posti di sostegno, esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto nelle quali i docenti siano iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi a condizione di: