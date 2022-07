di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.7.2022.

Come fare domanda? Entro quando?

Secondo quanto riportato dal MI nella nota del 21 luglio scorso, tutte le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo dovranno essere completate entro il 2 agosto,avvalendosi della procedura automatizzata allo scopo predisposta.

Ciò consentirà l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si tratta della cosiddetta call veloce, le cui istanze saranno disponibili dal 3 al 7 di agosto.

L’intera gestione della procedura in questione dovrà concludersi entro il 10 agosto al fine di procedere alle ulteriori attività connesse all’avvio dell’anno scolastico.

Chi può partecipare?

Possono partecipare alla procedura volontaria per le immissioni in ruolo con call veloce e quindi presentare domanda per la chiamata diretta:

gli aspiranti inseriti nelle GAE , che possono presentare istanza per la nomina in una o più province nella stessa regione nelle cui graduatorie sono già inseriti o in una o più province di altra regione

, che possono presentare istanza per la nomina in una o più province nella stessa regione nelle cui graduatorie sono già inseriti o in una o più province di altra regione gli aspiranti inseriti nelle GM, che possono presentare istanza per la nomina in una o più province di una regione diversa da quella delle graduatorie in cui sono inseriti.

Come fare domanda?

La presentazione sarà telematica e potrà avvenire dal 3 al 7 agosto 2022.

Si potrà presentare un’unica istanza, con l’indicazione della regione prescelta.

La procedura

L’aspirante nella domanda dovrà:

scegliere la regione di partecipazione

indicare:

la provincia o le province di destinazione nell’ambito della regione scelta le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che cost5ituiscono titolo di accesso alle procedure di chiamata nel caso di piùprovince di destinazione, l’ordine di preferenza delle province l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipologie di posto.

indicare la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi.

