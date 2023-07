Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla call veloce ordinaria.

1) Cosa accade se un aspirante al ruolo da Call veloce ordinaria rinunciasse al ruolo assegnato?

In pratica nulla, si resta inseriti nelle graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo nella regione o nella provincia di provenienza. Inoltre si resta inseriti in tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di una supplenza annuale o temporanea (GPS e GI).

2) Se si rifiuta per una tipologia di posto o classe di concorso da Call veloce, si può accettare per una tipologia o classe di concorso diversa nell’ambito della stessa procedura 2023/2024?

Senza alcun problema, si potrà essere immessi in ruolo per altra tipologia di posto o classe di concorso per cui si ha titolo e che sono state indicate puntualmente nella domanda di partecipazione.

3) Se un docente è entrato di ruolo da graduatoria di merito potrà partecipare alla call veloce?

I soggetti già di ruolo oppure già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato per il 2023/2024, sono esclusi dalla procedura della call veloce. Quindi è escluso anche chi è entrato in ruolo da GM.

Immissioni in ruolo 2023/2024: tutto quello che c’è da sapere sulla call veloce ordinaria

ultima modifica: da