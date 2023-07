di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 18.7.2023.

Se sono convocato per la prima fase non ho certezza dell’assunzione.

In questi giorni si sta svolgendo la prima fase delle immissioni in ruolo – per intenderci quella della scelta delle province/classi di concorso.

Devo compilare l’istanza per la scelta delle province, verrò immessa/o in ruolo?

La presentazione di questa domanda non è garanzia di assunzione di a tempo indeterminato. Normalmente gli USR convocano un numero di aspiranti superiore al numero di posti effettivamente da assegnare, così da poter realizzare le necessarie assunzioni anche in caso si verificassero delle rinunce.

In estrema sintesi, possono festeggiare per la probabile assunzione solo i docenti che saranno chiamati alla presentazione della seconda istanza sono certi dell’assunzione in ruolo.

Immissioni in ruolo 2023, certezza dell’assunzione

