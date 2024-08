di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 6.8.2024.

Prossime tappe: ripartizione dei 45mila posti e primo turno di nomine.

A seguito dell’incontro tra Ministero e Sindacati del 31 luglio scorso, il MIM ha pubblicato il D.M. n. 158 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Domanda:

“Entro quando si chiuderà questo primo turno di immissioni in ruolo? Ferragosto? Tra il 16/17 e il 20 agosto mini-call veloce? I tempi sono davvero molto risicati…“

Ecco la risposta

I tempi sono davvero molto risicati, le operazioni di assunzioni in ruolo sono in forte ritardo rispetto all’anno scolastico precedente, abbiamo avuto sostanzialmente una determinazione dei contingenti, una pubblicazione del decreto del Ministro a ridosso dell’inizio del mese di agosto.

I turni quando inizieranno? Beh intanto devo dire che l’amministrazione regionale, quindi gli uffici scolastici regionali, stanno convocando le organizzazioni sindacali per la necessaria informativa che è quanto mai necessaria perché si deve dar luogo ad un riparto di questi 45.000 posti, cioè paradossalmente se la situazione fosse stata quella che prevedeva l’assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili non c’era nessun problema. I posti vacanti e disponibili erano 64.000 e 64.000 erano le assunzioni”.

Oggi, essendo che dei 64.000 solo 45.000 verranno destinati al ruolo bisogna evidentemente andare a ripartire quei posti tra i vari gradi di scuola e le varie classi di concorso oltre che tipologie di posto, quindi sin da stamattina gli uffici scolastici regionali hanno convocato, convocano o stanno convocando le organizzazioni sindacali, successivamente provvederanno al riparto dei posti e una volta ripartiti i posti, attiveranno immediatamente il primo turno di nomina, che ricordiamo essere soprattutto per quello che riguarda la macchina concorsuale, l’associazione classe di concorso-provincia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Immissioni in ruolo 2024/25, operazioni in forte ritardo ultima modifica: da