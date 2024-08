di Ilaria Staffulani, Miur Istruzione, 10.8.2024.

Ecco i punti principali riguardanti le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025. Sono pochi i giorni disponibili per la fase 1. Da concorso si sceglie ordine province. Poi la nomina e la scelta della sede. La convocazione per turni aperti si trova nei siti dei rispettivi USR. Il tempo di compilazione di solito è molto limitato, dalle 24 alle 48 ore per ogni procedura.

Decreto e contingente: È stato pubblicato il decreto n. 158 del 31 luglio 2024, che stabilisce le disposizioni per le immissioni in ruolo dei docenti, con un totale di 45.124 posti autorizzati a livello nazionale.

Distribuzione dei posti: Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno suddiviso i posti tra le diverse classi di concorso e tipologie di posto, in base alla disponibilità e alle graduatorie esistenti.

Procedura di immissione: La procedura di immissione si svolge in due fasi:

Fase 1: Espressione delle preferenze per provincia e tipo di posto.

Fase 2: Espressione delle preferenze per la sede specifica.

Graduatorie e assegnazione dei posti

Il 50% dei posti è riservato alle graduatorie di concorsi vigenti, e l’altro 50% alle graduatorie ad esaurimento.

Gli USR devono ricostruire il percorso dei docenti coinvolti in precedenti concorsi o con situazioni particolari (es. conferme di ruolo).

Disciplina specifica per scuola secondaria e STEM: Le graduatorie del concorso 2016 e 2018 vengono considerate prioritarie. Per le discipline STEM, i vincitori dei concorsi del 2021 e 2022 avranno la precedenza.

Call veloce abrogata: La procedura della “call veloce” è stata abrogata a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Assunzioni da GPS: I posti di sostegno vacanti saranno coperti da docenti inseriti nella prima fascia delle GPS.

Notifiche e avvisi: Le convocazioni per turni aperti saranno pubblicate sui siti dei rispettivi USR, con tempi di compilazione stringati (24-48 ore).

Immissioni in ruolo 2024: compilazioni in corso, solo dalle 24 alle 48 ore disponibili per ogni procedura

