di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 14.7.2024.

Anche quest’anno è previsto, tra le fasi dell’immissione in ruolo, la cosiddetta Call veloce. Questa fase riguarderà i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo da GaE e GM nei territori di pertinenza.

Di cosa si tratta

Questa fase delle immissioni in ruolo riguarda i docenti che sono presenti in graduatorie utili alle immissioni in ruolo (GAE e Graduatorie di merito dei concorsi). Potranno concorrere per posti disponibili in una regione diversa da quella della graduatoria in cui sono presenti.

Chi può partecipare e chi no

Per poter partecipare bisogna trovarsi nelle graduatorie della GAE o delle GM e non aver ricevuto una proposta di nomina a tempo indeterminato (che potete avere accettato o meno). Non possono partecipare alla Call veloce i docenti di ruolo che sono nelle graduatorie di merito.

Come si può partecipare?

Si potrà partecipare alla procedura presentando una domanda su Istanze Online. I tempi saranno brevi, un paio di giorni, successivi alla prima fase delle immissioni – quelle in cui verrà data la possibilità di scegliere provincia e poi scuola a chi si trova nelle graduatorie di merito o a esaurimento per la provincia/regione in cui si è inclusi.

Immissioni in ruolo 2024, la Call veloce

