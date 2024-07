InfoDocenti.it, 30.7.2024.

Si tratta di una situazione piuttosto comune, che capita a molti docenti che si trovano in una graduatoria di merito ma hanno ricevuto dall’USR una proposta di assunzione per scuola lontana da casa. Se si rinuncia a questa possibilità, cosa succede?

La risposta purtroppo non è quella che vorremmo

Chi rinuncia alla proposta di assunzione ricevuta dall’ufficio scolastico della regione in cui ha presentato la domanda di partecipazione al concorso, non ha conseguenze per quanto riguarda le GPS o le graduatorie di istituto, ma verrà cancellata dalla graduatorie di merito in cui si trova, e quindi non avrà possibilità di essere immesso in ruolo in futuro da questa graduatoria.

Immissioni in ruolo 2024, la rinuncia alla proposta di assunzione dell'USR

