di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 17.7.2024.

Quando inizieranno le operazioni di immissione in ruolo? Bisognerebbe avere una palla di cristallo o delle doti di indovino per rispondere a questa domanda. Intanto però possiamo già dire qualcosa su come sarà la domanda da compilare.

Le guide per compilare la prima e la seconda fase della procedura

L’informatizzazione delle nomine in ruolo prevede due fasi:

una prima fase in cui sarà possibile stabilire l’ordine di preferenza delle province, per ogni graduatoria in cui si è inclusi (e quale graduatoria mettere per prima); una seconda fase in cui si dovrà scegliere la scuola di servizio (vi consigliamo di scegliere tutte le scuole della provincia, e poi eventualmente rinunciare).

In fondo al post trovate il link alla guida per entrambe le fasi.

Immissioni in ruolo 2024, le guide per compilare l’istanza per il ruolo

