Le cattedre possono essere:

Interne (se costituite su un’unica istituzione scolastica)

Esterne (se costituite su due o tre scuole, di cui una scuola di titolarità e una o due scuole di completamento).

Nella piattaforma ministeriale con la quale si manifesta la disponibilità alle immissioni in ruolo, è possibile esprimere disponibilità per l’accettazione delle COE (Cattedre esterne). Al contrario, la disponibilità per le COI è implicita ed automatica.

In altri termini, per ciascuna preferenza espressa, il sistema analizza di default le COI mentre se si vuole che vengano analizzate anche le COE, in considerazione del fatto che le COE comportano un maggiore disagio organizzativo per il docente, è necessario manifestare esplicitamente la propria disponibilità.

L’algoritmo esamina le preferenze dei candidati in ordine (prima la prima scuola e\o il primo comune, poi la seconda scuole e\o il secondo comune, ecc).

Per ciascuna preferenza espressa (riga) il sistema analizzerà le suddette cattedre secondo un ordinamento fisso: prima cattedra interna e poi le COE ma solo se si manifesta la relativa disponibilità flaggando l’opzione. Non è possibile invece dare priorità alle COE rispetto alle COI.

Proviamo a fare degli esempi, Esempio 1

Disponibilità scuola X —> 2 posti 1 COI e 1 COE

Disponibilità scuola Y —-> 1 posto COI

Disponibilità scuola Z —> 1 posto COE

Candidato Caio con punteggio minore

Esprime disponibilità per le COE

Candidato Tizio con punteggio maggiore

Non esprime disponibilità per le COE

Entrambi esprimono il seguente ordine di preferenza

Z, Y, X