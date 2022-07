Prima del 15 agosto si dovrebbero avere le disponibilità per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, poco prima di ferragosto o al più tardi subito dopo la festività dell’Assunzione, sarà possibile per chi è inserito in GaE e in GPS, fare la scelta delle preferenze di scuole, comuni o distretti, ai fini dell’accettazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Immissioni in ruolo e call veloce

La prima infornata di immissioni in ruolo, quella da GM e GaE, dovrebbe terminare tra la fine del mese di luglio fino al 2 agosto. Poi si parte con le domande della call veloce 2022, ci sarà tempo di fare l’istanza dal 3 al 7 agosto.

Alla call veloce potranno partecipare i docenti inseriti in GAE oppure nelle graduatorie di merito dei concorsi attualmente attivi. Tale procedura, nota come call veloce consente di immettere in ruolo aspiranti provenienti da regioni diverse qualora, ultimate le assunzioni della prima procedura, residuino posti che non possano essere coperti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali della regione o nelle GAE della provincia. Entro il 10 agosto dovrà essere tutto terminato con gli esiti delle immissioni in ruolo definiti.

Immissioni in ruolo sostegno I fascia GPS

Per la fine di luglio e i primi giorni di agosto, si attendono le pubblicazioni delle GPS in tutta Italia. Da tali graduatorie si potrà, in caso di posti residuati dopo le immissioni in ruolo dalle procedure precedenti, immettere in ruolo sui posti di sostegno gli aspiranti della I fascia GPS ADAA, ADEE, ADMM e ADSS. Tale operazione dovrebbe essere fatta tra il giorno 11 e 12 agosto.

Mobilità annuale si va verso i primi di agosto

Molto probabilmente per avere gli esiti delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si potrebbe andare oltre il 31 luglio. Tali incarichi potrebbero slittare ai primi di agosto.

Scelta delle sedi per le GPS

Quindi entro il 12 agosto, gli uffici scolastici provinciali dovrebbero essere in grado di fornire le disponibilità delle cattedre e quindi tra il 10 e il 20 agosto dovrebbe aprirsi l’area telematica su Istanze OnLine per la presentazione delle istanze di preferenza GPS per l’anno scolastico 2022-2023. Gli incarichi di supplenza da GPS dovrebbero essere definiti quindi entro il 31 agosto 2022.

