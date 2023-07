di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 16.7.2023.

Convocazione immissioni in ruolo: alcuni chiarimenti. Occhi puntati sui siti degli uffici scolastici regionali di riferimento.

Si può dichiarare aperta la fase 1 delle immissioni in ruolo. Alla data del 16 luglio sono solo 4 gli uffici scolastici (Sardegna, Puglia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia) che hanno già indicato la finestra temporale entro cui poter procedere all’inoltro della relativa istanza. Le prossime ore però saranno decisive e via via i vari Usr pubblicheranno i vari avvisi. Continuano nel frattempo alcuni quesiti da parte dei docenti che presumono di trovarsi in posizione utile per poter essere convocati. Tra questi alcuni chiedono chiarimenti in merito alla modalità di convocazione.

Convocazione: occhi puntati sui siti degli Usr

Non è scontato fornire un chiarimento di questo tipo. Nella confusione infatti delle varie comunicazioni spesso gli aspiranti perdono di vista l’aspetto della convocazione.

Iniziamo quindi subito col dire che nessuno riceverà un avviso tramite email. Gli unici avvisi a cui prestare attenzione saranno le varie note che gli uffici scolastici stanno pubblicando in questi giorni. E anche la convocazione avverrà con la stessa modalità.

Con l’apertura della fase 1 ciascun Usr indicherà infatti le graduatorie da cui attingerà e i docenti che saranno interessati dall’inoltro dell’istanza relativa alla scelta della provincia/classe di concorso. Gli Usr indicheranno sempre un numero superiore di aspiranti mettendo in preventivo eventuali rinunce.

Solo ed esclusivamente gli insegnanti che verranno inclusi nelle indicazioni contenute nella comunicazione dell’ufficio scolastico di riferimento dovranno procedere all’inoltro dell’istanza.

Utilità dell’App IO

Da quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pensato di avvalersi di uno strumento aggiuntivo: l’App IO. Il suo ruolo sarà solo quello di notificare agli interessati l’apertura della finestra temporale delle varie fasi delle procedure assunzionali oltre a notificare l’avvenuta pubblicazione dell’assegnazione delle province e delle sedi scolastiche. Perchè ciò sia possibile è però fondamentale che ogni utente attivi la ricezione delle notifiche una volta scaricata l’applicazione.

Il portale a cui invece si dovrà accedere per inoltrare le istanze resta Istanze Online.

