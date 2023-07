di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 13.7.2023.

Chi si trova nelle GAE o nelle graduatorie di merito deve tenere gli occhi aperti, nei prossimi giorni gli USR dovrebbero pubblicare gli avvisi che dovrebbero aprire le immissioni in ruolo per il prossimo primo settembre. Per essere pronti occorre seguire i passaggi che spieghiamo in questo post.

Controllare il funzionamento dello Spid

Come correttamente indicano quasi tutti gli USR, bisogna verificare il prima possibile il funzionamento delle proprie credenziali SPID, ed accedere al servizio di Istanze Online per vedere se tutto funziona a dovere. Se ci fosse qualche problema il consiglio è di fare una seconda identità Spid nel più breve tempo possibile.

Monitorare giornalmente il sito dell’USR di riferimento

Ogni giorno dovete andare sul sito dell’USR di riferimento. Entro pochi giorni dovrebbero essere pubblicato un avviso che indicherà per ogni graduatoria una serie di posizioni. I candidati che si trovano in una di queste posizioni devono andare su Istanze Online e nell’intervallo indicato dall’avviso compilare l’istanza per la scelta delle province.

Chi verrà convocato in questa prima fase?

Gli uffici scolastici lo spiegano ogni anno, il numero dei candidati individuati per partecipare alla presente convocazione è superiore rispetto al numero delle immissioni in ruolo da effettuare. Pertanto, la partecipazione a questa prima convocazione non vuole ancora dire che state per essere immessi in ruolo.

Solo chi si troverà nell’elenco che dovrebbe apparire qualche giorno dopo la compilazione di questa prima istanza con una provincia assegnata, potrà nutrire fondate speranze di entrare in ruolo il primo settembre.

