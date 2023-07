Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione con il quale sarà assegnato il contingente per le immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado di istruzione per l’a.s. 2023/24, si informano i candidati presenti nelle Graduatorie di Merito e nelle Graduatorie ad Esaurimento della regione Veneto che le procedure annuali di nomina in ruolo verranno effettuate esclusivamente tramite una procedura informatizzata articolata in più fasi.

Tale procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line). Nella prima fase, i docenti indicheranno la priorità fra le diverse procedure concorsuali e le province; nella seconda fase sarà invece prevista la presentazione dell’istanza per l’espressione della preferenza di sede all’interno della provincia assegnata.

Per ciascuna fase della procedura verranno pubblicati appositi avvisi, che avranno valore di convocazione a tutti gli effetti e che indicheranno per quali candidati sarà possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema rimarrà attivo. Gli avvisi saranno prodotti dalla Direzione Generale per le GM e dagli Uffici Territoriali per le GAE ma saranno pubblicati alla stessa data e con le medesime scadenze.

Gli aspiranti dovranno compilare e inviare le istanze utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine.

Si potrà accedere alla compilazione dell’istanza utilizzando in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

In tutti i casi sarà necessaria anche l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”.Il Ministero provvederà, al più presto, a pubblicare le istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di immissione in ruolo.Si informano i candidati che tramite l’APP “IO” potranno ricevere notifiche relative ai seguenti eventi: