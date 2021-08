Come abbiamo già avuto modo di comunicare, dalle ore 9 di oggi alle ore 23,59 del 21 agosto 2021 sono disponibili le istanze on-line per la presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato del personale docente.

Quest’anno, infatti, le attività di reclutamento del personale docente per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle previste dal D.L. 73/2021, art.59 comma 4 (Sostegni bis), sono informatizzate.

Le funzioni riguardano:

A. l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

B. l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

L’istanza

Dal 10 agosto alle ore 23:59 del 21 agosto 2021 utti gli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle GPS potranno accedere all’istanza “nome istanza” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero in corso di validità

In tutti i casi è necessaria anche l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

La pagina del MI

Per supportare gli interessati, il MI ha predisposto un’apposita pagina dedicata alle supplenze.

La pagina contine anche alcuni documenti utili:

