Immissioni in ruolo docenti 2024/25 al via

Gilda degli insegnanti di Venezia, 31.7.2024.

Imminente l’avvio della procedura per le nomine in ruolo: le novità e le fasi della domanda.

Non appena il MEF pubblicherà il decreto di autorizzazione il MIM comunicherà il contingente dei posti (ancora sconosciuti) per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2024/25 delle prossime assunzioni in ruolo.

Probabilmente le operazioni partiranno a breve.

Nel frattempo il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già allestito una pagina dedicata alla procedura che, come al solito, riguarderà le GM (Graduatorie di Merito dei concorsi) e le GaE (Graduatorie ad Esaurimento).

La domanda

I docenti inclusi nelle GAE e nelle GM potranno presentare, su Istanze Online, la domanda di immissione in ruolo.

Non si conoscono ancora le date di apertura e chiusura della fase di compilazione delle istanze.

Per le immissioni in ruolo i docenti convocati dagli Uffici competenti nei diversi turni di nomina saranno chiamati a compilare l’istanza di fase 1 relativa alla scelta della provincia; in seguito, nella fase 2 solamente i docenti assegnati ad una provincia e ad una classe di concorso potranno elencare le proprie preferenze in merito alle sedi disponibili.

Date e modalità sono fissate dagli uffici territoriali di ogni provincia, per cui è importante monitorare il sito dell’USR di riferimento

Cosa cambia

E’ stato introdotto un nuovo titolo di riserva ‘S’ (Servizio Civile): all’interno della domanda in fase 1 ogni aspirante visualizzerà questa voce dedicata al servizio civile universale senza demerito; inoltre l’Informatizzazione delle Nomine in ruolo (INR) permetterà di individuare ed assegnare una sede anche gli aspiranti delle GM dei seguenti concorsi:

Concorso Ordinario Infanzia e Primaria DDG 2576/2023

Concorso Ordinario Scuola secondaria DDG 2575/2023

Concorso Educazione motoria alla primaria DDG 1330/2023

Ordinario Infanzia e Primaria DD 498/2020;

Ordinario Secondarie DD 499/2020;

Ordinario STEM – art. 59 c. 14 D.L. 73/2021,

Ordinario materie STEM – art. 59 c. 18 D.L. 73/2021.

Le fasi della domanda

Gli aspiranti al ruolo saranno chiamati a compilare anzitutto una domanda nella prima fase della procedura di immissioni in ruolo, ‘Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia – classe di concorso/tipo posto’ dove il docente potrà indicare l’ ordine di preferenza delle province , per ogni graduatoria in cui è incluso, e in caso di più graduatorie l’ordine delle proprie preferenze.

della procedura di immissioni in ruolo, ‘Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia – classe di concorso/tipo posto’ dove il docente potrà indicare l’ , per ogni graduatoria in cui è incluso, e in caso di più graduatorie l’ordine delle proprie preferenze. Nella seconda fase, ‘Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede’ l’aspirante sarà chiamato ad indicare l’ordine di preferenza della sede di servizio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già provveduto a pubblicare la guida per la compilazione della domanda

