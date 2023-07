di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 24.7.2023.

L’espressione delle preferenze di sede.

Il Ministero ha predisposto un’apposita pagina dedicata alla informatizzazione delle nomine in ruolo docenti per l’a.s. 2023-2024.

Anche per l’anno scolastico 2023-24, gli aspiranti collocati in turno di nomina per le immissioni in ruolo, sono stati invitati a presentare, tramite Istanze OnLine, la domanda al fine dell’individuazione su provincia e insegnamento e, successivamente, la domanda per l’espressione delle preferenze di sede.

Le date di apertura e chiusura dei propri turni di nomina e, conseguentemente, della fase di compilazione delle istanze agli aspiranti interessati, sono comunicate dagli Uffici territoriali competenti.

Con riferimento alla cosiddetta fase 2 delle immissioni in ruolo, il Ministero ha predisposto una guida per l’espressione delle preferenze di sede.

La guida illustra in particolare le seguenti funzionalità:

LA GUIDA

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2023/24, la guida del Ministero sulla fase 2

