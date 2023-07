di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.7.2023.

Il Ministero ha predisposto un’apposita pagina dedicata alla informatizzazione delle nomine in ruolo docenti per l’a.s. 2023-2024.

Anche per l’anno scolastico 2023-24, gli aspiranti collocati in turno di nomina per le immissioni in ruolo, saranno invitati a presentare, tramite Istanze OnLine, la domanda al fine dell’individuazione su provincia e insegnamento e, successivamente, la domanda per l’espressione delle preferenze di sede.

Le date di apertura e chiusura dei propri turni di nomina e, conseguentemente, della fase di compilazione delle istanze agli aspiranti interessati, saranno puntualmente comunicate dagli Uffici territoriali competenti.

In proposito, il MIM ha pubblicato le seguenti faq.

PROCESSO DI AUTOMAZIONE DELLE NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE ACCESSO ALLE ISTANZE

Da dove posso accedere per fare domanda?

Si accede da Istanze On Line.

La prima istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia classe di concorso/tipo posto”

La seconda istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”

Da quando posso accedere all’istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto e all’istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede?

Ogni ufficio stabilisce il periodo di disponibilità delle domande.

Come posso sapere in Istanze OnLine se posso presentare domanda?

Prova a consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e segui le indicazioni che trovi pubblicate. In ogni caso ricorda, quando potrai presentare domanda, troverai l’indicazione del turno ed il periodo in cui potrai presentare domanda e riceverai una mail e, per chi possiede l’app IO, una notifica su app IO di comunicazione dell’apertura dell’istanza, sia per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto che per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede.

ISTANZA “ESPRESSIONE PREFERENZE PROVINCIA CLASSE DI CONCORSO/TIPO POSTO”

Perchè accedendo all’istanza il sistema mi prospetta il messaggio “Attenzione, al momento, non ci sono turni aperti per la presentazione della domanda”? È un errore?

Non si tratta di un errore, significa che non puoi partecipare ad alcun turno di convocazione.

Sono incluso sia nelle graduatorie di merito (GM) che nelle GaE, posso presentare una sola domanda?

No, le convocazioni per graduatorie di merito e GaE sono separate, quindi dovrai presentare domande distinte.

Sono incluso sia nelle graduatorie di merito che nelle GaE, devo presentare domanda anche se ho una sola provincia e insegnamento?

Sì, altrimenti sarai trattato come assente dalla procedura di individuazione (Fase d’ufficio).

Nelle domande trovo tutti gli insegnamenti per cui sono incluso nelle graduatorie?

No, dovrai presentare domanda solo per gli insegnamenti che fanno parte di quel turno di convocazione, secondo quanto stabilito dall’Ufficio scolastico.

Ho saputo che è stata aperta la convocazione per un canale di reclutamento (graduatorie di merito/GaE) e un insegnamento in cui sono incluso, ma non trovo la possibilità di fare domanda. È un errore?

No, è possibile che l’ufficio abbia convocato un intervallo di posizioni di graduatoria in cui non sei incluso.

Se vengo convocato e presento domanda sono sicuro che sarò destinatario di una proposta di nomina in ruolo?

No, il numero dei candidati selezionati per partecipare alla convocazione è superiore rispetto al numero delle immissioni in ruolo da effettuare. Pertanto, la partecipazione alla convocazione non costituisce impegno per l’amministrazione ai fini della nomina in ruolo, che rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocamento in posizione utile del singolo candidato.

Sono incluso con riserva, posso presentare domanda?

Se da Istanze OnLine hai la possibilità di accedere al turno, allora puoi presentare domanda. Le inclusioni con riserva sono evidenziate da un “*” (asterisco). Ricorda che nel caso di inclusione con riserva, la partecipazione avviene con riserva e il Ministero dell’Istruzione e del Merito fa riserva di non procedere all’eventuale immissione in ruolo.

Se sono stato convocato e non faccio domanda che succede?

Sarai trattato d’ufficio. La procedura automatica, al termine della fase di individuazione a domanda, ti assegnerà il primo posto disponibile; se sei stato convocato in un turno GM l’individuazione avverrà a partire dalla provincia Capoluogo di regione e scorrendo le province all’interno della regione secondo la tabella di vicinanza delle province.

Per ogni turno di convocazione quante proposte di nomina potrò ricevere se sono incluso in più insegnamenti e/o più tipi di graduatorie nel caso di graduatorie di merito?

Nel caso tu esprima le tue preferenze tramite la compilazione dell’istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto” riceverai una proposta di nomina per ogni graduatoria di origine in cui sei incluso – solo su insegnamenti differenti – ovviamente se ti troverai in posizione utile ad ottenere una individuazione.

Quando entro nella domanda il sistema prospetta tutte le province e gli insegnamenti, che devo fare?

Devi mettere in ordine di preferenza tutte le province e gli insegnamenti che ti vengono proposti, trascinando gli elementi su o giù per modificarne l’ordine; se non vuoi partecipare per alcuni di essi devi rinunciare, cliccando sull’icona a forma di freccia, e la preferenza selezionata si sposterà automaticamente nel box di fianco.

Se rinuncio ad una provincia-insegnamento proposto e al momento della mia individuazione è disponibile solo quel posto che succede? Sarò destinatario della proposta di nomina anche se ho rinunciato?

No, non sarai soddisfatto.

Se rinuncio a tutte le province-insegnamento proposti che succede? Riceverò una proposta di nomina se mi troverò in posizione utile alla nomina?

No, non sarai soddisfatto.

Devo presentare domanda per la scuola dell’infanzia/scuola primaria e tra le province-insegnamento trovo dei tipi posto che non conosco. Cosa sono?

Se l’ufficio scolastico ha deciso di includere nel turno la convocazione anche per la nomina sui tipi posto speciali/metodi di insegnamento differenziato, dovrai rinunciare a tutti quelli per cui non hai il titolo di insegnamento, mentre dovrai indicare nella sezione delle dichiarazioni i dettagli del titolo che hai conseguito.

Non conosco/non ricordo il significato dei posti speciali/per metodi di insegnamento differenziato, come faccio?

Con il mouse passa sulla “i” e potrai visualizzare il tipo posto a cui si fa riferimento.

Ho inoltrato la domanda, ma ho sbagliato ad indicare una preferenza, che devo fare?

Devi annullare l’inoltro, aggiornare la domanda e inoltrare di nuovo. ATTENZIONE!!! Dovrai procedere all’inoltro entro i termini di chiusura dell’istanza, altrimenti la tua domanda non verrà considerata.

Ho annullato la domanda e poi ho dimenticato di inoltrarla di nuovo. Il sistema automaticamente prende l’ultima domanda inoltrata?

No, ai fini della procedura di individuazione su provincia-insegnamento, se in posizione utile di graduatoria, sarai trattato d’ufficio.

Mi è stata comunicata l’individuazione/assegnazione, è possibile rinunciare senza dover contattare l’Ufficio?

Si, è possibile esprimere la propria rinuncia diretta tramite link condiviso all’interno della e-mail in cui viene comunicata al docente l’individuazione/assegnazione. Tale canale risulterà disponibile fino al 31 agosto e:

Per la rinuncia all’individuazione:

fintanto che tu non abbia già inoltrato istanza per l’assegnazione della sede;

fintanto che l’Ufficio non abbia provveduto alla prenotazione dell’elaborazione di fase 2 (assegnazione sede) – per i trattati d’Ufficio.

Per la rinuncia all’assegnazione:

fintanto che l’Ufficio non abbia provveduto alla prenotazione dell’elaborazione della procedura di Immissione in Ruolo a Fascicolo.

ATTENZIONE!!! Le rinunce comunicate con questa modalità, al pari di tutte le rinunce comunicate, sono irrevocabili.

