20.7.2022.

In queste ore circolano presso i sindacati le tabelle relative ai posti disponibili per le immissioni in ruolo, suddivisi per regione e per grado di scuola. Quelle che abbiamo pubblicato a seguire sono le tabelle messe a disposizione dal sindacato di Francesco Sinopoli, Flc Cgil. Va precisato che il Ministero dell’Istruzione a breve dovrebbe formalizzare la pubblicazione dell’Allegato A con le istruzioni operative delle immissioni in ruolo.

I docenti adesso si interrogano sull’ordine delle precedenze, secondo la gestione informatica del sistema. Riportiamo le indicazioni in merito.

Scuola infanzia e primaria

Come abbiamo spiegato più volte, il 50% dei posti andrà alle Gae, il 50% alle graduatorie di merito dei concorsi.

Quale ordine di precedenza del sistema? Si partirà dai posti del concorso ordinario, quindi il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. A seguire, il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria dello straordinario 2018 (DDG 1546/2018).

Scuola secondaria

Anche in questo caso, il 50% dei posti andrà alle Gae, il 50% alle graduatorie di merito dei concorsi.

Per quanto riguarda le scuole superiori, le prime immissioni avverranno da GM 2016, poi da GM relative al concorso straordinario 2018. Una volta determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario 2020, il sistema assegna a questa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella GM straordinario 2020 (DD 510/2020).

Il concorso Stem

I vincitori del concorso STEM 1 precedono quelli del concorso STEM 2. In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori del concorso STEM 1, i vincitori del secondo concorso STEM 2 hanno la priorità rispetto agli idonei del concorso STEM 1. In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori STEM 1 e anche STEM 2 gli idonei del primo concorso STEM 1 precedono quelli del concorso STEM 2.

I posti del concorso straordinario bis

I posti riservati alla procedura dello straordinario bis sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie dello specifico concorso.

Immissioni da prima fascia Gps per il sostegno

Una volta completate le immissioni in ruolo ordinarie, prima delle nomine a tempo determinato, i posti di sostegno ancora vacanti e disponibili saranno assegnati ai docenti iscritti nella 1fascia delle GPS sostegno. L’incarico è a tempo determinato con termine 31 agosto 2023 e dopo il periodo di formazione e prova e la prova disciplinare sarà trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2022.

