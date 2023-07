Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su immissioni in ruolo, mobilità e supplenze.

1) Quando sarà reso noto il contingente per le immissioni in ruolo 2023/2024 e su quali posti si potrà contare?

Il contingente per le immissioni in ruolo 2023/2024 sarà reso pubblico, con suddivisione per regione, provincia e classi di concorso, tra l’11 e il 17 luglio, i posti disponibili saranno quelli vacanti dopo la mobilità territoriale e professionale dell’organico dell’autonomia. I posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia sono circa 90 mila cattedre.

2) Quando saranno pubblicate le graduatorie per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? E quando saranno assegnati i posti per la mobilità annuale?

Le graduatorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie saranno pubblicate in date differenti per singolo ufficio scolastico provinciale, c’è comunque una data di massima che prevede la pubblicazione di tale graduatorie entro il 25 luglio, in modo da potere vagliare poi eventuali ricorsi e assegnare i posti nella prima settimana di agosto.

3) La scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e supplenze da GaE e da GPS quando verrà effettuata? Quanti posti ci saranno a disposizione?

Come abbiamo già detto, sembra confermata l’ipotesi molto probabile che la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e supplenze da GaE e GPS venga effettuata dal 18 luglio all’1 agosto ( data presumibile e non ancora ufficiale). I posti in organico di fatto saranno circa 100 mila che si andranno ad aggiungere ai posti in organico dell’autonomia non assegnati alle immissioni in ruolo.

Immissioni in ruolo, mobilità annuale e incarichi di supplenza, in ballo ci sono 200 mila posti

