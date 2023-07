Obiettivo scuola, 15.7.2023.

Immissioni in ruolo: candidati che intendono rinunciare, devono farlo all’interno della stessa procedura informatizzata.

Si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024.

I vari uffici scolastici stanno pubblicando gli avvisi preliminari per lo svolgimento delle operazioni.

In questi si legge che, la mancata ricezione dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio (operazione effettuata in automatico sempre in piattaforma) in coda agli aspiranti che hanno presentato regolare istanza.



CANDIDATI CHE INTENDONO RINUNCIARE

Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare la rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto, oltre che condizionare l’efficienza delle operazioni del reclutamento.

Si evidenzia che la procedura informatizzata per le nomine in ruolo per l’a.s. 2023/2024 prevede la possibilità di rinunciare all’assunzione anche nel corso della seconda fase di scelta della sede all’interno della provincia assegnata.

Infatti, come precisa l’USR Calabria, i posti assegnati, d’ufficio o a domanda, che saranno successivamente oggetto di rinuncia (previa acquisizione agli atti d’ufficio), saranno assegnati mediante surroghe e, quindi, trattati come disponibilità sopraggiunte ed assegnati a partire dal primo aspirante non ancora individuato. Non si darà luogo a rifacimenti di operazioni già legittimamente poste in essere.

Pertanto, pur essendo possibile rinunciare alla nomina anche successivamente, raccomandiamo vivamente a chi, per qualsiasi ragione, non è interessato alla nomina in ruolo a formulare esplicita rinuncia onde evitare pregiudizio nei confronti di altri candidati che inevitabilmente sarebbero penalizzati.

CONSEGUENZE DELLA RINUNCIA

La rinuncia al ruolo comporta la cancellazione dalla graduatoria alla quale si è rinunciato. L’aspirante non potrà più ricevere proposte di assunzione dalle stesse graduatorie, nemmeno negli anni scolastici successivi.

RINUNCIA DIRETTA

É possibile esprimere la propria rinuncia diretta tramite link condiviso all’interno della e-mail in cui viene comunicata al docente l’individuazione/assegnazione. Tale canale risulterà disponibile fino al 31 agosto e:

Per la rinuncia all’individuazione (I fase): fintanto che tu non abbia già inoltrato istanza per l’assegnazione della sede; fintanto che l’Ufficio non abbia provveduto alla prenotazione dell’elaborazione di fase 2 (assegnazione sede) – per i trattati d’Ufficio.



Per la rinuncia all’assegnazione (II fase): fintanto che l’Ufficio non abbia provveduto alla prenotazione dell’elaborazione della procedura di Immissione in Ruolo a Fascicolo.

ATTENZIONE!!! Le rinunce comunicate con questa modalità, al pari di tutte le rinunce comunicate, sono irrevocabili. Nel caso in cui siano passati i termini per la comunicazione della rinuncia diretta, all’utente sarà prospettata una schermata come quella appena mostrata con il testo: Nel caso si tenti di comunicare la rinuncia dopo il 31 agosto: “È scaduto il tempo limite per la rinuncia diretta a questa individuazione”

Nel caso si tenti di comunicare la rinuncia in una fase del procedimento non compatibile con la modalità di rinuncia diretta (vedi slide precedente): “Rinuncia diretta all’individuazione non consentita in questa fase del procedimento, rivolgersi all’Ufficio competente”. I candidati che intendessero rinunciare al ruolo una volta scaduti i termini per poter procedere con la rinuncia diretta, dovranno darne comunicazione direttamente all’USR di riferimento. VEDI AVVISO USR CALABRIA . . . . . .

Immissioni in ruolo: rinunce all’interno della procedura informatizzata

ultima modifica: da