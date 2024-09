di Andrea Rossini, montaggio Sergio Fiorenzano, TG Veneto, 13.9.2024.

Per i sindacati, il sistema di reclutamento degli insegnanti va completamente rivisto. I concorsi finanziati dal PNRR hanno aggiunto elementi di incoerenza a un quadro già complicato. Nel servizio le interviste a Marta Viotto, Segretario Generale FLC Cgil Veneto; Fabio Barina, Gilda degli Insegnanti

Italia fanalino di coda per gli stipendi degli insegnanti. Lo certifica l’Ocse, che pubblica una graduatoria sulla scuola nei paesi più industrializzati. Ma non è l’unico problema per gli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico in Veneto. Sono tra i meno pagati d’Europa. Stipendi bassi, responsabilità alte, e alti livelli di precarietà. Anche quest’anno, in Veneto, su circa 66mila insegnanti, il numero di supplenti dietro le cattedre sarà elevato.

Situazione difficile Altre tornate di supplenze verranno fatte ad anno in corso, per coprire i posti rimasti vuoti, ma la situazione del sostegno resterà difficile. Per i sindacati, il sistema di reclutamento degli insegnanti va completamente rivisto. I concorsi finanziati dal PNRR hanno aggiunto elementi di incoerenza a un quadro già complicato. Per la Gilda degli insegnanti però, accanto a problemi di sistema, ci sono anche responsabilità delle amministrazioni. . . . . . . .

