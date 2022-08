di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 16.8.2022.

Alcune precisazioni in merito alla differenza tra presa di servizio e firma del contratto, in vista delle convocazioni dalle Gps.

. In realtà dal Ministero dell’Istruzione non è stato ufficializzato nulla, ma si presume che inizino nell’

Oggi si è chiusa la finestra temporale per la presentazione dell’istanza relativa alla scelta delle 150 preferenze per ottenere incarichi dalle Gps. Ed è già iniziata la ‘toto scommessa’ sulla data a partire dalla quale inizieranno le

L’ipotesi si fonderebbe sulla chiara intenzione del MI di voler avere in cattedra i docenti già dal 1° settembre. Le tempistiche potrebbero comunque variare a seconda della provincia.

In ogni caso il primo adempimento a cui sono tenuti i supplenti a cui viene attribuito l’incarico è la presa di servizio, seguita successivamente dalla stipula del contratto vero e proprio. Forniamo di seguito alcuni chiarimenti.

Gps e presa di servizio

Dalla convocazione alla presa di servizio solitamente al supplente vengono date 24 ore di tempo, entro cui dovrà presentarsi presso la segreteria scolastica dell’istituto assegnato, senza possibilità di delega. A volte, a discrezione del dirigente scolastico, possono anche essere concesse 48 ore, purchè la richiesta del differimento da parte dell’interessato sia opportunamente motivata. In ogni caso è sempre bene contattare la scuola presso cui si è ricevuto l’incarico per prendere accordi.

La presa di servizio non consiste nel contratto vero e proprio. Rappresenta solo l’atto attraverso cui il supplente assume l’impegno di lavorare presso l’istituto assegnatogli, e consente inoltre l’identificazione dello stesso al fine dell’avvio delle pratiche amministrative per il suo inserimento nell’organico della scuola.

Non necessariamente in occasione della presa di servizio l’interessato viene già a conoscenza delle classi e della materia attribuitegli (con riferimento in particolare alla classi di concorso EEEE, scuola primaria posto comune). Solitamente la comunicazione avviene al momento del primo Consiglio d’Istituto.

La mancata presa di servizio comporta come sanzione non solo la decadenza dalla nomina ma anche l’impossibilità di conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico corrente, sia dalle Gps che dalle Graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso.

Firma contratto

Diversa dalla presa di servizio è la firma del contratto. Quest’ultimo riporta i dati dell’assunzione a tempo determinato, comprensivi della data di chiusura della supplenza e dell’orario di lavoro (tempo pieno o part time o spezzone inferiore alle 12 ore), oltre alle varie condizioni contrattuali e alle conseguenze in caso di abbandono di servizio.

Ricordiamo che dalle Gps possono essere attribuite solo supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.

Non esiste a livello normativo una tempistica precisa che deve trascorrere tra la presa di servizio e la firma del contratto. Per quest’ultima comunque possono trascorrere anche alcune settimane dalla presa di servizio, a discrezione delle segreterie scolastiche e dei Ds.