di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 4.7.2023.

La lavoratrice che aspetta un bambino ha diritto ad un periodo di congedo obbligatorio dal lavoro per il quale spetta una indennità di maternità. Dura 5 mesi e in genere viene fruito 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Oggi ci occuperemo di lavoratrici in stato interessante che non abbiano una gravidanza a rischio.

Quanto spetta?

Il 100% della retribuzione che normalmente si percepisce secondo quanto stabilisce il proprio contratto di lavoro.

E se scade il contratto?

Se sono a due mesi dalla data presunta di nascita del bambino, l’indennità di maternità si riduce all’80%. Ritorna al 100% all’atto della stipula di un nuovo contratto di lavoro. Nel periodo in cui si percepisce l’indennità di maternità non si può chiedere la Naspi. Nei periodi non coperti da contratto, non ho diritto a maturare punteggio ai fini ad esempio delle GPS.

