Cos’è l’indennità di vacanza contrattuale presente nel cedolino di dicembre dello stipendio degli insegnanti? Non tutti la riceveranno nel breve periodo. Ecco cos’è e a chi spetta.

L’indennità di vacanza contrattuale, indicata anche con l’acronimo IVC nel cedolino NoiPa, viene pagata agli insegnanti nel mese di dicembre con lo stipendio determinando un incremento dell’importo. Ma cos’è l’indennità di vacanza contrattuale e a chi spetta?

Si tratta di un’indennità una tantum riconosciuta in attesa del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Per i dipendenti pubblici, in vista del prossimo rinnovo contrattuale atteso, il governo ha previsto un anticipo del riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel mese di dicembre, con il cosiddetto decreto Anticipi, il n.145 di ottobre 2023. Tra i dipendenti pubblici interessati rientrano anche i docenti.

Non tutti gli insegnanti, però, prenderanno l’indennità di vacanza contrattuale nel cedolino di dicembre. Vediamo allora nel dettaglio cos’è nello specifico l’indennità di vacanza contrattuale in busta paga e a chi spetta già da dicembre nel mondo della scuola.

Indennità di vacanza contrattuale (IVC) insegnanti pagata a dicembre: cos’è

A dicembre viene anticipato il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale per gli insegnanti e per i dipendenti pubblici in generale. Come anticipato la vacanza contrattuale è il periodo che intercorre tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale del lavoro, nel caso degli insegnanti il Ccnl Istruzione e ricerca, e il suo rinnovo.

Proprio per la copertura economica del contratto collettivo in attesa di rinnovo scatta l’IVC, che altro non è se non un elemento provvisorio della retribuzione. L’indennità di vacanza contrattuale, quindi, dura per il periodo in cui le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro, nel caso degli insegnanti il ministero dell’Istruzione e del merito, sono impegnati nella trattativa per il rinnovo contrattuale.

L’indennità di vacanza contrattuale una tantum anticipata a dicembre per alcuni insegnanti fa riferimento al rinnovo del Ccnl Istruzione e ricerca 2022-2024. L’ultimo rinnovo per la parte retributiva del contratto, che ha determinato un aumento dello stipendio, risale allo scorso anno per il Ccnl 2019/2021.

Andando a controllare i vecchi cedolini i docenti si renderanno conto che anche in quelle buste paga sarà presente la voce “IVC” o “Ind. vacanza contrattuale”.

Indennità di vacanza contrattuale (IVC) insegnanti pagata a dicembre: a chi spetta

Prenderanno l’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale a dicembre, rispetto al rinnovo prossimo del Ccnl, solo gli insegnanti di ruolo, vale a dire coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato. Il personale supplente breve o saltuario, invece, e coloro che hanno un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto 2024 dovranno attendere. Per il personale a tempo determinato, infatti, il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale non avverrà a dicembre, ma a partire dal mese di gennaio 2024 in base alle ore lavorate.

L’IVC una tantum è pari a 6,7 volte l’ammontare dell’indennità annuale e riguarda non solo gli insegnanti, ma tutto il personale scolastico. L’importo netto medio per il personale scolastico in generale, quindi, è pari a 576,93 euro a dicembre che verrà poi riassorbito con il rinnovo del Ccnl per che comunque richiederà del tempo.

La misura dell’indennità di vacanza contrattuale una tantum dipende dall’anzianità di servizio e dall’ordine e grado di scuola nel quale si insegna.

Nel caso degli insegnanti, per fare un esempio, l’IVC per 35 anni di servizio dovrebbe essere di:

1.108 euro per un insegnante di infanzia e primaria;

.

euro per un insegnante di e 1.228 euro per un insegnante delle medie;

.

euro per un insegnante delle 1.288 euro per un insegnante laureato delle superiori.

Gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Gli insegnanti di ruolo potranno controllare l’ammontare dell’indennità di vacanza contrattuale consultando il cedolino sulla piattaforma NoiPa quando sarà online entro la metà del mese di dicembre. Ricordiamo, infatti, che nel mese di dicembre tutti gli insegnanti riceveranno lo stipendio in anticipo con la tredicesima rispetto alla data ordinaria del 23 del mese. Fanno eccezione, tuttavia, i supplenti brevi e saltuari che devono attendere l’emissione speciale.

