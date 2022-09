Proprio perché la natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve, in caso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all’art. 14 co. 2 dell’ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, con la salvaguardia di cui al co. 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 14 co. 1 della menzionata ordinanza.

Si coglie l’occasione per specificare che i docenti che rifiutino offerte di contratto formulate dall’Ambito territoriale provinciale di Roma e, perciò, siano colpiti dalle sanzioni di cui all’art. 14 co. 1 dell’ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, possono ugualmente accettare contratti presso l’istituto di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto” di Roma a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie di istituto o da messa a disposizione, poiché il sistema informativo che gestisce le nomine mediante scorrimento delle GPS non gestisce la selezione dei docenti con specializzazione monovalente all’insegnamento agli studenti con sordità.