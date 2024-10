Indire, nominato il commissario straordinario Francesco Verbaro: ecco chi è.

Il nuovo commissario straordinario Indire ha un nome: si tratta di Francesco Verbaro. Come riporta ItaliaOggi, entro tre mesi sarà effettuata la riorganizzazione dell’ente, divenuto centrale per l’aggiornamento professionale dei docenti. Il suo nome si legge nel decreto di nomina, su proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Chi è Francesco Verbaro

Classe 1969, Verbaro, nato a Messina, come riporta il sito dell’Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, è Docente stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal luglio 2008 al 31 dicembre 2010.

Laureato in Scienze politiche, vincitore del primo corso-concorso per dirigenti dello Stato indetto dalla Scuola superiore delle pubbliche amministrazioni, nel 2001 è statovicecapo di Gabinetto del Ministro per la Funzione pubblica, Franco Frattini. Dal 2002 ha ricoperto il ruolo di Direttore generale dell’Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Collabora con la rivista del Sole 24 Ore Pubblico Impiego; è autore di numerose pubblicazioni in materia di Lavoro pubblico e Diritto del Lavoro.

Indire commissariato

Come abbiamo scritto, un emendamento del decreto legge 71 del 31 maggio ha previsto la modifica delle norme che oggi definiscono i compiti dell’Indire, al quale viene ufficiale assegnato il compito di organizzare i corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico.

Verbaro sostituisce la presidente Cristina Grieco, in carica dal 2022.

