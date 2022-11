In attesa di effettuare la visita medica per l’accertamento dell’inidoneità al servizio richiesta presso la Commissione medica di verifica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, oltre che dell’utenza e degli altri membri della comunità educante, dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio a scuola.

Si tratta di una tutela a carattere provvisorio e strumentale introdotta per la prima volta dall’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011. Il relativo provvedimento è disposto su autonoma decisione del dirigente al ricorrere di determinate condizioni di legge.

Quando si può sospendere il dipendente

Perché il DS possa procedere in tal senso, è necessario che abbia attivato la procedura per la verifica dell’idoneità psicofisica del dipendente mediante trasmissione al MEF di tutta la documentazione a corredo della richiesta; e inoltre occorre che il dipendente abbia tenuto in servizio condotte che il dirigente valuti come potenziale fonte di pericolo e di danno, oltre che per l’incolumità del dipendente stesso, anche per quella dell’utenza e del personale scolastico.

In tali circostanze il dirigente può disporre con atto motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio sino alla data di effettuazione della visita medica di idoneità e comunque per non più di 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, salvo rinnovo o proroga per esigenze adeguatamente motivate.