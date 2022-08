Il Sole 24 Ore, 23.8.2022.

Si parte dalle quinte: circa 25mila le classi coinvolte di cui oltre 15mila a tempo normale, le rimanenti a tempo pieno, per una stima di 2.200 docenti coinvolti.

Arriva il docente di attività motoria alle scuole elementari: l’ultima legge di bilancio ha infatti previsto che alla primaria le attività didattiche vengono integrate con la presenza di questa figura specifica mentre fino ad ora era la stessa maestra/o a far fare ginnastica ai propri alunni. Nell’anno scolastico 2022/2023 che si appresta tra qualche settimana ad iniziare, si comincerà dalle quinte e saranno circa 25mila le classi coinvolte di cui oltre 15mila a tempo normale, le rimanenti a tempo pieno, per un totale stimato di 2.200 docenti coinvolti.

Il reclutamento

I professori al momento saranno reclutati nelle graduatorie dei supplenti della scuola secondaria. «E’ una novità assolutamente positiva – commenta Valeria Sentili, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Francesca Morvillo di Torbellamonaca, a Roma e membro dell’Associazione nazionale presidi – lo sport va potenziato, soprattutto alla primaria, ma al momento mancano indicazioni operative chiare per organizzare i servizi collaterali, come il trasporto scolastico, per permettere gli incastri degli orari per i docenti che insegneranno in più scuole e anche per farci comprendere se le 2 ore di educazione motoria vanno comprese nelle 40 ore del tempo pieno e siano aggiuntive nel tempo ridotto, come sembra di capire. Insomma, il ministero ci dia indicazioni».

Insegnante di motoria alla primaria, parte il reclutamento tra i supplenti

