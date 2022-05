Informazione scuola, 19.5.2022

Si sveglieranno gli insegnanti? Io ne dubito, forse solo quando li riempiranno di ore di formazione obbligatoria ed inutile a partire da settembre , quando differenzieranno le loro retribuzioni in base alla formazione incentivata con verifica annuale e triennale e con un incremento dell’orario di insegnamento, per non parlare della decurtazione degli organici e ancora il dimezzamento della carta del docente che sarà destinata a scomparire.

E stiamo solo all’inizio.

Essi non sanno cosa potrà accadere, e certo il tutto è favorito dalla loro passività: impegno orario crescente a fronte di una contrazione delle retribuzioni, con rinnovi contrattuali in ritardo, l’attuale rinnovo del CCNL 19/21 è in ritardo di 40 mesi e con aumenti sotto l’inflazione reale, ( oggi sopra il 6%) con un sempre maggiore impoverimento del loro potere d’acquisto.

Oggi i docenti si stanno impoverendo sempre più, domani saranno dei poveracci

Si salvano ancora sol perché la maggior parte di loro, essendo donne, sommano ancora il loro reddito a quello del marito anche se domani non sarà più così già non lo è, le famiglie sono sempre più instabili e le donne restano sole.

Non parliamo di chi insegna a chilometri di distanza e alle spese che deve sostenere.

lo sciopero del 30 maggio, io credo che potrei affermare che gli insegnanti continueranno a dormire.

Se dovessi dire se gli insegnanti si sveglieranno e dovessi dirlo da come stanno rispondendo alla mobilitazione per

Insegnanti sempre più poveri, si sveglieranno mai?

