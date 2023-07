di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 25.7.2023.

Chi deve partecipare alla procedura di immissione in ruolo da prima fascia GPS sostegno – e quindi chi ha la specializzazione sul sostegno – deve compilare il punto 4 della domanda delle 150 scelte GPS.

Attenzione al punto 3

In questa sezione l’aspirante in possesso dei requisiti di cui all’Art. 5 comma da 5 a 17 D.L. 44/2023 deve dichiarare il possesso dei requisiti come dalla dichiarazione che trovate sopra, cliccando sul box per spuntare la casella. Solo gli aspiranti in possesso di questi requisiti potranno compilare la sezione successiva «Preferenze ai fini del ruolo».

Istanza informatizzazione nomine supplenze, chi è in prima fascia sostegno deve compilare anche il punto 3

ultima modifica: da